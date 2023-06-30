Сначала демонстрации проходили в Нантере. Однако затем митинги перекинулись на другие коммуны и крупные города Франции, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулу.

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Полиция задержала более 600 человек

В ходе беспорядков во многих городах Франции задержали более 667 человек, 249 сотрудников полиции получили ранения.

Митинги во Франции / Фото AP

На фоне происходящего президент страны Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе. Его пресс-конференцию отменили из-за кризисного созыва французского правительства.

Протестующие во время беспорядков сжигают здания: видео

Известно, что Макрон встретится со своим кабинетом в 13:00 по местному времени в Париже. В то же время глава Франции пока исключил возможность объявления чрезвычайного положения в стране.

Власти страны уже расследуют это дело

Судебные власти Франции уже начали два отдельных расследования после смерти подростка: одно в связи с убийством государственным должностным лицом, а другое, в котором рассматривают неспособность водителя остановить автомобиль и вероятную попытку "убить полицейского".

Начальник парижской полиции Лоран Нуньес, что действия полицейского "вызывают вопросы", хотя он предположил, что полицейский мог ощущать угрозу. Зато адвокат семьи 17-летнего подростка Яссин Бузру настаивает на том, что это была незаконная защита – на видео четко видно, как полицейский хладнокровно убивает молодого человека.

Также семья подала жалобу на полицию за "ложь" после первоначального заявления о том, что машина пыталась сбить полицейских.

Мать Нахеля распространяет в соцсетях видео, в котором призывает людей присоединиться к ней на марше в поддержку ее сына.