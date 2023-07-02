27 червня поліцейський у Нантері вбив 17-річного Нахеля. Після цього містами Франції пройшлися погроми. Протестувальники таким чином вирішили продемонструвати своє обурення діями правоохоронців.

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Бабуся просить зупинитися

На п'ятий день заворушень бабця Нахеля звернулася до протестувальників. Вона просить їх зупинитися.

Я кажу людям, які руйнують речі: зупиніться. Не бийте вікна, не трощіть школи, не трощіть автобуси. Зупиніться, це ж мами в автобусах, це ж мами, які гуляють на вулиці,

– закликала Надя, бабуся Нахеля.

Пані Надя наголосила, що її онук мертвий. І що у її доньки Нахель був єдиним сином. І що того дня вона втратила і Нахеля, і свою доньку, адже у неї "не залишилося життя".

Водночас вона підкреслила, що злиться на двох поліцейських, котрі вдарили її внука по голові прикладами. А ще на того, хто вистрелив 17-річному підлітку прямо в серце. Бабця зазначила, що правоохоронець "міг би вистрілити в ногу, в руку".

У мене серце болить. Він забрав у мене онука. Ця людина має заплатити, як і всі інші. Ті, хто порушує закон і б'є поліцейських, також будуть покарані. Я вірю в справедливість. Я вірю в справедливість,

– наголосила вона.

Поліцейський убив підлітка у Франції: що відомо