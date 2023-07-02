Кадри, які публікували французи у мережі, виявилися старими. Поширені відео, на яких тварини гуляють містом, зняті ще у 2020 році.

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"У центрі Парижа гуляють леви"

Активно поширювати кадри з дикими тваринами почали 27 червня. Нажахані люди заявляли, що буцімто вулицями Парижа ходили зебри, горили й навіть леви.

Містяни запевняли, що їх могли випустити протестувальники, проте журналісти розвіяли фейки. Насправді усі відео зняту у 2020 році. До прикладу, кадри, на яких зебра та поні скачуть дорогою, були зняті 11 квітня 2020 року. Інцидент стався у місті Валь-де-Марн. Тоді тварини втекли із цирку, тому що їх вольєри були ненадійно замкнені.

Відео про зебру було зняте у 2020 році

Що стосується левів, які буцімто ходили вулицями Парижа, то кадри також зняті у 2020 році, але у лютому. У місцевих ЗМІ тоді не повідомляли, за яких умов дикі тварини могли опинитися на волі, тому наразі важко встановити, чому звірі розгулювали вулицями Сені-Сен-Дені.

Леви ходили вулицями Парижа у 2020 році: дивіться відео

Також у мережі публікували кадри з горилою, яка нібито сиділа на даху будівлі. Проте нажахані протестами місцеві жителі, які поширювали запис у мережі, не помітили, що це звичайна статуя. До того ж ця будівля розташована в Іспанії у місті Валенсія. Статую горили встановили поблизу з місцевим парком, а кадри – ширилися мережею задовго до протестів у Франції.

Статую горили переплутали з твариною: дивіться відео

Чому у Франції почалися протести