Кадри, які публікували французи у мережі, виявилися старими. Поширені відео, на яких тварини гуляють містом, зняті ще у 2020 році.
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"У центрі Парижа гуляють леви"
Активно поширювати кадри з дикими тваринами почали 27 червня. Нажахані люди заявляли, що буцімто вулицями Парижа ходили зебри, горили й навіть леви.
Містяни запевняли, що їх могли випустити протестувальники, проте журналісти розвіяли фейки. Насправді усі відео зняту у 2020 році. До прикладу, кадри, на яких зебра та поні скачуть дорогою, були зняті 11 квітня 2020 року. Інцидент стався у місті Валь-де-Марн. Тоді тварини втекли із цирку, тому що їх вольєри були ненадійно замкнені.
Відео про зебру було зняте у 2020 році
Що стосується левів, які буцімто ходили вулицями Парижа, то кадри також зняті у 2020 році, але у лютому. У місцевих ЗМІ тоді не повідомляли, за яких умов дикі тварини могли опинитися на волі, тому наразі важко встановити, чому звірі розгулювали вулицями Сені-Сен-Дені.
Леви ходили вулицями Парижа у 2020 році: дивіться відео
Також у мережі публікували кадри з горилою, яка нібито сиділа на даху будівлі. Проте нажахані протестами місцеві жителі, які поширювали запис у мережі, не помітили, що це звичайна статуя. До того ж ця будівля розташована в Іспанії у місті Валенсія. Статую горили встановили поблизу з місцевим парком, а кадри – ширилися мережею задовго до протестів у Франції.
Статую горили переплутали з твариною: дивіться відео
Чому у Франції почалися протести
- 27 червня у Франції правоохоронці застрелили 17-річного хлопця на ім'я Нахель. Стрілянина почалася через те, що підліток не зупинив автомобіль на вимогу дорожньої поліції.
- Інцидент стався у Нантері – районі, що лежить на захід від Парижа. У момент стрілянини в салоні транспортного засобу було ще двоє підлітків – один із них втік, іншого заарештували правоохоронці.
- Протестувальники вважають, що вбивство сталося через расизм. Загиблий Нахель був арабом, тому багато людей вважають, що хлопчину не застрелили б, якщо він був "білим".
- Масові протести захопили усю Францію. Наразі відомо, що правоохоронці затримали понад 600 людей.
- Через протести Макрон скасував свій візит до Німеччини. Окрім того, він доручив провести 2 розслідування: одне у зв'язку з вбивством державною посадовою особою, а інше, у якому розглядають нездатність водія зупинити автомобіль і ймовірну спробу "вбити поліцейського".