Кадры, которые публиковали французы в сети, оказались старыми. Распространенные видео, на которых животные гуляют по городу, сняты еще в 2020 году.

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"В центре Парижа гуляют львы"

Активно распространять кадры с дикими животными начали 27 июня. Ужасные люди заявляли, что якобы по улицам Парижа ходили зебры, гориллы и даже львы.

Горожане уверяли, что их могли выпустить протестующие, однако журналисты развеяли фейки. На самом деле, все видео снято в 2020 году. К примеру, кадры, на которых зебра и пони скачут по дороге, были сняты 11 апреля 2020 года. Инцидент произошел в городе Валь-де-Марн. Тогда животные сбежали из цирка, потому что их вольеры были ненадежно заперты.

Видео о зебре было снято в 2020 году

Что касается львов, которые якобы ходили по улицам Парижа, то кадры также сняты в 2020 году, но в феврале. В местных СМИ тогда не сообщали, при каких условиях дикие животные могли оказаться на свободе, поэтому трудно установить, почему звери разгуливали по улицам Сени-Сен-Дени.

Львы ходили по улицам Парижа в 2020 году: смотрите видео

Также в сети публиковали кадры с якобы сидевшей на крыше здания гориллой. Однако напуганные протестами местные жители, распространявшие запись в сети, не заметили, что это обычная статуя. К тому же это здание находится в Испании в городе Валенсия. Статую гориллы установили поблизости с местным парком, а кадры распространялись по сети задолго до протестов во Франции.

Статую гориллы перепутали с животным: смотрите видео

Почему во Франции начались протесты