Об этом 24 Каналу сказал журналист и политический обозреватель из Франции Андрей Шкиль. Париж окружен городками, лидеры которых традиционно придерживаются левых взглядов, и все большие протесты начинались именно здесь.

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"Их часто называют "красный пояс Парижа", исторически именно там начинались все известные восстания. Сейчас же протесты направлены в большей степени против института государственной власти, чем против полиции. Возмущенные протестующие считают, что власть дала много полномочий работникам правоохранительных органов", – говорит журналист.

Опасный пригород

Протесты распространились из Нантера по всем остальным городкам вокруг столицы Франции. К слову, в Париже проживает 2,5 миллиона человек, а в окрестных населенных пунктах – 12 миллионов.

В день, когда начались митинги, остановили движение автобусов и трамваев, ведь протестующие сожгли несколько десятков единиц общественного транспорта. В настоящее время междугороднее сообщение осуществляется поездами, двигающимися под полным контролем полиции.

Протесты в Париже продолжаются: смотреть видео

Понедельник будет решающим

По мнению политического обозревателя, активность возмущенных французов утихает: в субботу количество арестованных за нарушение общественного порядка митингующих уменьшилось до 400, против 1200 человек накануне выходных. Впрочем, это может быть связано с выходными днями, так что понедельник станет решающим.

"Думаю, что понедельник станет последним днем протестов, но все будет зависеть от активности оппозиции, которая может попытаться использовать ситуацию в своих политических интересах", – добавил Андрей Шкиль.

Что происходит в Париже