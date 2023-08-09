Чи варто підприємцям очікувати зниження податків: що відповів міністр фінансів

Як відомо, з 1 серпня в Україні відновили довоєнні податки та перевірки. Бізнес просив розглянути можливість знизити податкове навантаження, ідею підтримав і президент Зеленський, але всіх турбує питання, скільки часу доведеться чекати змін.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що виступає за ідею зниження рівня податків. Уряд також вже працює над податковою реформою, яка отримала назву "10 – 10 – 10".

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На вимогу МВФ народні депутати повернули довоєнний рівень оподаткування. Багато підприємців відреагували на це негативно, адже працювати у час війни й так було непросто. Уряд не проти піти назустріч бізнесу, проте зараз умови просто не дозволяють цього зробити.

Чи варто бізнесу очікувати зниження податків найближчим часом

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, в майбутньому ідея про зниження податків в Україні обов'язково буде реалізована. Втім, в умовах війни можливості піти на такий крок просто немає, тому не виключено, що цим питанням буде займатися інший уряд.

Зараз великі вливання в нашу економіку роблять партнери, і залежність від їхньої допомоги не дозволяє знижувати податки.

Ми на 50% залежні від наших партнерів, на рік залучаємо 42 мільярди доларів, і партнери хочуть, щоб ми збирали податки у своїй власній країні. Це дуже важливо,

– пояснив Марченко.

Також він підкреслив, що збір податків – це єдина можливість отримувати міжнародну допомогу. Адже не можна залучати гроші платників податків інших країн, при цьому зменшуючи податкове навантаження всередині країни.

За словами Марченка, повертатися до цього питання можна буде лише після війни. Тоді буде відбуватися багато змін, тому можна буде впроваджувати реформи на всіх напрямках.