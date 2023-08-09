Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что выступает за идею понижения уровня налогов. Правительство также работает над налоговой реформой, которая получила название "10 – 10 – 10".

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По требованию МВФ народные депутаты вернули довоенный уровень налогообложения. Многие предприниматели отреагировали на это отрицательно, ведь работать во время войны и так было непросто. Правительство не прочь пойти навстречу бизнесу, однако сейчас условия просто не позволяют этого сделать.

Стоит ли бизнесу ожидать снижения налогов в ближайшее время

Как сообщил Министр финансов Сергей Марченко, в будущем идея о снижении налогов в Украине обязательно будет реализована. Впрочем, в условиях войны возможности пойти на такой шаг просто нет, поэтому не исключено, что этим вопросом будет заниматься другое правительство.

Сейчас большие вливания в нашу экономику производят партнеры, и зависимость от их помощи не позволяет снижать налоги.

Мы на 50% зависим от наших партнеров, в год привлекаем 42 миллиарда долларов, и партнеры хотят, чтобы мы собирали налоги в своей собственной стране. Это очень важно,

– объяснил Марченко.

Также он подчеркнул, что сбор налогов – это единственная возможность получать международную помощь. Ведь нельзя привлекать деньги налогоплательщиков других стран, при этом уменьшая налоговую нагрузку внутри страны.

По словам Марченко, возвращаться к этому вопросу можно будет только после войны. Тогда будет происходить много изменений, поэтому можно будет проводить реформы по всем направлениям.