Власник мережі "АТБ" купує новий бізнес: чим він тепер буде займатися

Геннадій Буткевич вирішив розширити сферу своєї діяльності. Цікаво, що власник футбольного клубу "Полісся" тісно працюватиме з президентом іншої футбольної команди.

Новий інтерес

Геннадій Буткевич, який є власником найбільшої мережі супермаркетів "АТБ", вирішив розширити зону своєї дільності. АМКУ схвалив угоду на придбання частки у компанії "УТ Пауер", повідомив регулятор.

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УТ "Пауер" здебільшого займається виробництвом електроенергії. Також компанія пропонує послуги з передачі та розподілу електроенергії, постачання гарячої води та кондиційованого повітря, будівництво житлових і нежитлових будівель тощо.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

"Футбольний" дует

Як відомо, "Магнум" Буткевича, який володіє футбольним клубом Полісся, буде належати 18,88% в "УТ Пауер". 81,12% залишається за ТОВ "Укртепло", компанією підприємця та власника футбольного клубу "Верес" Івана Надєїна.

Згідно з даними YouControl, "УТ Пауер" була зареєстрована лише у травні 2024 року.