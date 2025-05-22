BYD вперше обігнала Tesla в Європі: перелом на ринку електрокарів
- Китайський автовиробник BYD вперше обігнав Tesla за обсягами продажів електромобілів у Європі, реалізувавши 7231 електрокар у квітні, що на 169% більше, ніж торік.
- Volkswagen та BMW залишаються лідерами європейського ринку, тоді як Škoda показала значний приріст продажів, а Renault Clio очолив загальний рейтинг продажів автомобілів.
Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Tesla за обсягами продажів електромобілів у Європі. Компанія вперше увійшла до топ-10 брендів на європейському ринку електромобілів.
BYD значно збільшив продажі
Як пише Bloomberg, це вважають переломним моментом для ринку, передає 24 Канал. У квітні BYD реалізував 7231 електрокар у Європі, що на 169% більше, ніж за аналогічний період торік.
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Tesla, навпаки, зазнала падіння – її квітневі продажі зменшились на 49%. Якщо врахувати також гібриди, то перевага BYD ще вагоміша: її загальні продажі зросли на 359%.
Лідери ринку
Попри це, лідерами європейського ринку залишаються Volkswagen (приріст +61%) та BMW. При цьому Škoda показала один із найдинамічніших результатів – збільшила продажі втричі й посіла третє місце в рейтингу.
Найпопулярнішим електромобілем квітня стала Skoda Elroq – майже 8000 проданих одиниць. А Renault Clio вперше з 2020 року очолив загальний рейтинг продажів: 19 000 машин за місяць. Раніше лідером був Dacia Sandero, який утримував першість у 2024-му.