BYD значно збільшив продажі

Як пише Bloomberg, це вважають переломним моментом для ринку, передає 24 Канал. У квітні BYD реалізував 7231 електрокар у Європі, що на 169% більше, ніж за аналогічний період торік.

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Tesla, навпаки, зазнала падіння – її квітневі продажі зменшились на 49%. Якщо врахувати також гібриди, то перевага BYD ще вагоміша: її загальні продажі зросли на 359%.

Лідери ринку

Попри це, лідерами європейського ринку залишаються Volkswagen (приріст +61%) та BMW. При цьому Škoda показала один із найдинамічніших результатів – збільшила продажі втричі й посіла третє місце в рейтингу.

Найпопулярнішим електромобілем квітня стала Skoda Elroq – майже 8000 проданих одиниць. А Renault Clio вперше з 2020 року очолив загальний рейтинг продажів: 19 000 машин за місяць. Раніше лідером був Dacia Sandero, який утримував першість у 2024-му.