Попит продовжує зростати

Загалом очікується близько 20 мільйонів електрокарів, що на 17% більше, ніж у 2024-му. Про це свідчить прогноз Міжнародного енергетичного агентства, передає 24 Канал.

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Зауважте. Ще 5 років тому ситуація була зовсім іншою: у 2020-му частка електромобілів становила лише 4% від загального обсягу продажів, тоді як торік вона вже перевищила 20%.

Світовий лідер – Китай

Китай утримує першість на ринку електромобілів: у 2024 році там було продано понад 11 мільйонів електрокарів, тобто майже стільки, скільки у всьому світі у 2022 році. Частка електромобілів на китайському ринку сягнула майже 50%.

Ситуація в Європі

У Європі частка електромобілів утримується на рівні близько 20%, але темпи зростання продажів сповільнилися. Причина – скорочення державних субсидій і програм підтримки.

Доступність зростає

Одна з причин популярності електрокарів – зниження вартості, особливо в Китаї, де дві третини електромобілів коштують дешевше, ніж їхні бензинові аналоги. Експлуатація електрокарів також обходиться дешевше, що стимулює попит.

Тож, за оцінками експертів, до 2030 року частка електромобілів у світі перевищить 40%.