Ринок електрокарів
Такі дані оприлюднила асоціація "Укравтопром", передає 24 Канал. Більшість нових надходжень – це легкові електрокари – 5623 авто. Із них 922 були новими (+30% до квітня 2024-го), решта 4701 – вживаними (+37%).
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Сегмент комерційного транспорту продовжує розвиватися повільніше. Так, із 169 зареєстрованих електромобілів лише 9 були новими. Для порівняння, у квітні минулого року з 79 одиниць новими виявилися лише 4.
Які авто обирають українці
П'ятірка лідерів серед нових електрокарів у квітні 2025:
- BYD Song Plus – 179 одиниць;
- VW ID.Unyx – 153 одиниці.;
- AUDI Q4 – 75 одиниць.;
- ZEEKR 001 – 63 одиниці.;
- ZEEKR 7X – 43 одиниці.
Найпопулярніші вживані електроавто:
- TESLA Model Y – 552 од.;
- NISSAN Leaf – 544 од.;
- TESLA Model 3 – 478 од.;
- KIA Niro – 350 од.;
- HYUNDAI Kona – 296 од.