Ринок електрокарів

Такі дані оприлюднила асоціація "Укравтопром", передає 24 Канал. Більшість нових надходжень – це легкові електрокари – 5623 авто. Із них 922 були новими (+30% до квітня 2024-го), решта 4701 – вживаними (+37%).

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Сегмент комерційного транспорту продовжує розвиватися повільніше. Так, із 169 зареєстрованих електромобілів лише 9 були новими. Для порівняння, у квітні минулого року з 79 одиниць новими виявилися лише 4.

Які авто обирають українці

П'ятірка лідерів серед нових електрокарів у квітні 2025:

BYD Song Plus – 179 одиниць;

VW ID.Unyx – 153 одиниці.;

AUDI Q4 – 75 одиниць.;

ZEEKR 001 – 63 одиниці.;

ZEEKR 7X – 43 одиниці.

Найпопулярніші вживані електроавто: