Рынок электрокаров
Такие данные обнародовала ассоциация "Укравтопром", передает 24 Канал. Большинство новых поступлений – это легковые электрокары – 5623 авто. Из них 922 были новыми (+30% к апрелю 2024-го), остальные 4701 – подержанными (+37%).
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Сегмент коммерческого транспорта продолжает развиваться медленнее. Так, из 169 зарегистрированных электромобилей только 9 были новыми. Для сравнения, в апреле прошлого года из 79 единиц новыми оказались лишь 4.
Какие авто выбирают украинцы
Пятерка лидеров среди новых электрокаров в апреле 2025 года:
- BYD Song Plus – 179 единиц;
- VW ID.Unyx – 153 единицы.;
- AUDI Q4 – 75 единиц.;
- ZEEKR 001 – 63 единицы.;
- ZEEKR 7X – 43 единицы.
Самые популярные подержанные электроавто:
- TESLA Model Y – 552 ед.;
- NISSAN Leaf – 544 ед.;
- TESLA Model 3 – 478 ед.;
- KIA Niro – 350 ед.;
- HYUNDAI Kona – 296 ед.