Рынок электрокаров

Такие данные обнародовала ассоциация "Укравтопром", передает 24 Канал. Большинство новых поступлений – это легковые электрокары – 5623 авто. Из них 922 были новыми (+30% к апрелю 2024-го), остальные 4701 – подержанными (+37%).

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Сегмент коммерческого транспорта продолжает развиваться медленнее. Так, из 169 зарегистрированных электромобилей только 9 были новыми. Для сравнения, в апреле прошлого года из 79 единиц новыми оказались лишь 4.

Какие авто выбирают украинцы

Пятерка лидеров среди новых электрокаров в апреле 2025 года:

BYD Song Plus – 179 единиц;

VW ID.Unyx – 153 единицы.;

AUDI Q4 – 75 единиц.;

ZEEKR 001 – 63 единицы.;

ZEEKR 7X – 43 единицы.

Самые популярные подержанные электроавто: