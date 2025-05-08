Детали сделки

По данным Bloomberg, сделка оценивается в 6,4 миллиарда долларов и предусматривает выкуп акций Zeekr за 2,56 долларов за обычную акцию или 25,66 долларов за американскую депозитарную – что на 13,6% выше последней рыночной цены, передает 24 Канал.

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У инвесторов будет выбор:

денежная компенсация;

или 1,23 новые акции Geely за каждую акцию Zeekr.

Цель Geely

Ли Шуфу объяснил, что это часть стратегии консолидации, направленной на создание синергии между брендами, снижение затрат и усиление инноваций. В перспективе – повышение прибыльности Geely и усиление позиций в борьбе с лидером рынка BYD.

Справочно. Ранее Zeekr объединили с другим брендом Geely – Lynk&Co, а в прошлом году компания вышла на биржу США. Сейчас Geely уже владеет 65,7% акций Zeekr.

С начала года акции Zeekr потеряли 20% стоимости из-за угрозы новых пошлин и непредсказуемости торговой политики США в отношении китайских электромобилей.