Деталі угоди

За даними Bloomberg, угода оцінюється у 6,4 мільярди доларів і передбачає викуп акцій Zeekr за 2,56 доларів за звичайну акцію або 25,66 доларів за американську депозитарну – що на 13,6% вище за останню ринкову ціну, передає 24 Канал.

Дивіться також Зависли на складах: Tesla не може розпродати Cybertruck

В інвесторів буде вибір:

грошова компенсація;

або 1,23 нові акції Geely за кожну акцію Zeekr.

Мета Geely

Лі Шуфу пояснив, що це частина стратегії консолідації, спрямованої на створення синергії між брендами, зниження витрат і посилення інновацій. У перспективі – підвищення прибутковості Geely та посилення позицій у боротьбі з лідером ринку BYD.

Довідково. Раніше Zeekr об'єднали з іншим брендом Geely – Lynk&Co, а торік компанія вийшла на біржу США. Нині Geely вже володіє 65,7% акцій Zeekr.

З початку року акції Zeekr втратили 20% вартості через загрозу нових мит і непередбачуваність торгівельної політики США щодо китайських електромобілів.