Спрос продолжает расти

В целом ожидается около 20 миллионов электрокаров, что на 17% больше, чем в 2024-м. Об этом свидетельствует прогноз Международного энергетического агентства, передает 24 Канал.

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Заметьте. Еще 5 лет назад ситуация была совсем другой: в 2020-м доля электромобилей составляла лишь 4% от общего объема продаж, тогда как в прошлом году она уже превысила 20%.

Мировой лидер – Китай

Китай удерживает первенство на рынке электромобилей: в 2024 году там было продано более 11 миллионов электрокаров, то есть почти столько, сколько во всем мире в 2022 году. Доля электромобилей на китайском рынке достигла почти 50%.

Ситуация в Европе

В Европе доля электромобилей удерживается на уровне около 20%, но темпы роста продаж замедлились. Причина – сокращение государственных субсидий и программ поддержки.

Доступность растет

Одна из причин популярности электрокаров – снижение стоимости, особенно в Китае, где две трети электромобилей стоят дешевле, чем их бензиновые аналоги. Эксплуатация электрокаров также обходится дешевле, что стимулирует спрос.

Поэтому, по оценкам экспертов, к 2030 году доля электромобилей в мире превысит 40%.