Власник TikTok ByteDance веде переговори з Tencent щодо продажу ігрових активів

Власник TikTok, компанія ByteDance, повідомив у вівторок, що перебуває в переговорах з декількома потенційними покупцями своїх ігрових активів, включаючи "Crystal of Atland" і "Earth: Revival". Китайська медіакомпанія пояснює це тим, що відступає від ігрової індустрії.

З ким ведуться переговори

ByteDance і Tencent обговорюють угоду, в якій відображені численні популярні відеоігри, випущені підрозділом ігор ByteDance Nuverse. Переговори тривають, зокрема, з найбільшою у світі компанію у сфері відеоігор, Tencent. Втім угода ще не досягнута, повідомляють представники компанії.

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Раніше в ByteDance повідомляли про намір реструктуризувати свій ігровий бізнес. Надалі фірма не планує повертатися на світовий ринок відеоігор.

Ми регулярно переглядаємо наш бізнес і вносимо корективи, щоб зосередитися на довгострокових стратегічних сферах розвитку. Після нещодавнього перегляду ми прийняли важке рішення реструктуризувати наш ігровий бізнес,

— пояснював прессекретар компанії.

Що передувало рішенню компанії

У листопаді ByteDance повідомила про перебудову Nuverse та відступ від ігрового бізнесу, зосереджуючись на інших основних бізнесах, через п'ять років після входу в глобальний ринок відеоігор, що оцінюється в 185 мільярдів доларів.

! На той час компанія припинила розробку невипущених ігор і планувала продати вже запущені ігри, про що повідомили інсайдери Reuters.

Також у листопаді Reuters повідомили, що компанія ByteDance шукає покупців для іншого ігрового підрозділу Moonton, який вона придбала у 2021 році. Тоді ж стало відомо, що ByteDance планує згорнути свій ігровий бренд Nuverse та відмовитися від основних відеоігор.

! Відносини ByteDance з Tencent у сфері геймінгу покращилися після складного періоду конкуренції. Tencent активно використовував рекламну мережу ByteDance для просування своєї останньої гри "DreamStar", повідомило Reuters у грудні.