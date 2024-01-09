З ким ведуться переговори
ByteDance і Tencent обговорюють угоду, в якій відображені численні популярні відеоігри, випущені підрозділом ігор ByteDance Nuverse. Переговори тривають, зокрема, з найбільшою у світі компанію у сфері відеоігор, Tencent. Втім угода ще не досягнута, повідомляють представники компанії.
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Раніше в ByteDance повідомляли про намір реструктуризувати свій ігровий бізнес. Надалі фірма не планує повертатися на світовий ринок відеоігор.
Ми регулярно переглядаємо наш бізнес і вносимо корективи, щоб зосередитися на довгострокових стратегічних сферах розвитку. Після нещодавнього перегляду ми прийняли важке рішення реструктуризувати наш ігровий бізнес,
— пояснював прессекретар компанії.
Що передувало рішенню компанії
У листопаді ByteDance повідомила про перебудову Nuverse та відступ від ігрового бізнесу, зосереджуючись на інших основних бізнесах, через п'ять років після входу в глобальний ринок відеоігор, що оцінюється в 185 мільярдів доларів.
Також у листопаді Reuters повідомили, що компанія ByteDance шукає покупців для іншого ігрового підрозділу Moonton, який вона придбала у 2021 році. Тоді ж стало відомо, що ByteDance планує згорнути свій ігровий бренд Nuverse та відмовитися від основних відеоігор.