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5 лютого, 18:15
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Названо найбільшого платника податків в Україні серед агрокомпаній

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Американська корпорація Cargill стала найбільшим платником податків у агросекторі України за 2024 рік.
  • До списку найбільших платників також увійшли "НІБУЛОН", "ЛДК Україна", "АДМ Юкрейн", та інші агрокомпанії.

За підсумками 2023 року найбільшим платником податків у вітчизняному агросекторі стала американська корпорація Cargill.

Які аграрні компанії сплатили найбільші податки

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. За його словами, ця галузь є ключовою ланкою між виробниками та споживачами, забезпечуючи безперебійну поставку продовольства як на внутрішній ринок, так і за кордон.

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Cargill очолила рейтинг аграрних компаній за обсягами сплачених податків. До списку найбільших платників також увійшли:

  • "НІБУЛОН”,
  • "ЛДК Україна",
  • "АДМ Юкрейн",
  • "Ерідон",
  • "Вайтерра Україна",
  • "Волинь-Зерно-Продукт" (ВІЛІЯ),
  • "Біоенерджі-Вінниця",
  • "Зерно-Агротрейд" ("Астарта"),
  • Lidea,
  • "КВС-Україна".

Гетманцев підкреслив, що відповідальна сплата податків є ключовим фактором наповнення бюджету, що дозволяє державі фінансувати армію, відновлювати інфраструктуру та реалізовувати соціальні програми.

Важливо. Окремо він відзначив агрохолдинги Kernel та Астарта, які не лише виробляють значні обсяги агропродукції, а й демонструють високий рівень податкової дисципліни, сплачуючи податки понад середній рівень у галузі.