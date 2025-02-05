Які аграрні компанії сплатили найбільші податки

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. За його словами, ця галузь є ключовою ланкою між виробниками та споживачами, забезпечуючи безперебійну поставку продовольства як на внутрішній ринок, так і за кордон.

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Cargill очолила рейтинг аграрних компаній за обсягами сплачених податків. До списку найбільших платників також увійшли:

"НІБУЛОН”,

"ЛДК Україна",

"АДМ Юкрейн",

"Ерідон",

"Вайтерра Україна",

"Волинь-Зерно-Продукт" (ВІЛІЯ),

"Біоенерджі-Вінниця",

"Зерно-Агротрейд" ("Астарта"),

Lidea,

"КВС-Україна".

Гетманцев підкреслив, що відповідальна сплата податків є ключовим фактором наповнення бюджету, що дозволяє державі фінансувати армію, відновлювати інфраструктуру та реалізовувати соціальні програми.

Важливо. Окремо він відзначив агрохолдинги Kernel та Астарта, які не лише виробляють значні обсяги агропродукції, а й демонструють високий рівень податкової дисципліни, сплачуючи податки понад середній рівень у галузі.