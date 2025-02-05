Какие аграрные компании уплатили наибольшие налоги
Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. По его словам, эта отрасль является ключевым звеном между производителями и потребителями, обеспечивая бесперебойную поставку продовольствия как на внутренний рынок, так и за границу.
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Cargill возглавила рейтинг аграрных компаний по объемам уплаченных налогов. В список крупнейших плательщиков также вошли:
- "НИБУЛОН”,
- "ЛДК Украина",
- "АДМ Юкрейн",
- "Эридон",
- "Вайтерра Украина",
- "Волынь-Зерно-Продукт" (ВИЛИЯ),
- "Биоэнерджи-Винница",
- "Зерно-Агротрейд" ("Астарта"),
- Lidea,
- "КВС-Украина".
Гетманцев подчеркнул, что ответственная уплата налогов является ключевым фактором наполнения бюджета, что позволяет государству финансировать армию, восстанавливать инфраструктуру и реализовывать социальные программы.
Важно. Отдельно он отметил агрохолдинги Kernel и Астарта, которые не только производят значительные объемы агропродукции, но и демонстрируют высокий уровень налоговой дисциплины, платя налоги выше среднего уровня в отрасли.