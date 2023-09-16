Гігант Cargill із США продає частку зернового бізнесу у Росії

Великий бізнес продовжує виходити з російського ринку. Тепер дійшла черга і до аграрних компаній.

Присутність іноземного капіталу на російському ринку невпинно скорочується. Росіяни намагаються гальмувати темпи цього процесу, знецінюючи активи іноземних компаній, змушуючи їх платити шалені податки з продажу майна, або й просто конфісковуючи бізнес.

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Втім, навіть такі заходи не зупиняють іноземні компанії. Вони розуміють, що жодних перспектив розвитку у російського ринку немає, а ризики для репутації прибутки не виправдовують.

Cargill скорочує діяльність у Росії

Американська компанія Cargill, яка одним з найбільших постачальників сільськогосподарської продукції у світі, продає свої 25% акцій компанії KSK. Відтак, американці залишаться без зернових терміналів у порту Новоросійська.

На такий крок трейдер пішов після того, як в березні пообіцяв припинити закупівлі на експорт у Росії з липня 2023 року. Свого слова гігант дотримав.

Раніше великі зернотрейдери – Cargill, Viterra та Louis Dreyfu – повністю відмовилися від експорту російського зерна.

Бажання придбати термінали в американців виявив російський холдинг Delo Group.

Продаж залежить від схвалення російського уряду і не впливає на будь-яку іншу діяльність Cargill у країні,

– заявили у Cargill.

Наразі усі документи перебувають на розгляді у російській урядовій комісії, яка моніторить іноземні інвестиції. Американці розраховують, що перевірка не затягнеться та триватиме не довше місяця.