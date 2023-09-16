Присутствие иностранного капитала на российском рынке постоянно сокращается. Россияне пытаются тормозить темпы этого процесса, обесценивая активы иностранных компаний, заставляя их платить сумасшедшие налоги с продажи имущества или просто конфисковывая бизнес.
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Впрочем, даже подобные меры не останавливают иностранные компании. Они понимают, что никаких перспектив развития у российского рынка нет, а риски для репутации прибыли не оправдывают.
Cargill сокращает деятельность в России
Американская компания Cargill, которая является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, продает свои 25% акций компании KSK. Следовательно, американцы останутся без зерновых терминалов в порту Новороссийска.
На такой шаг трейдер последовал после того, как в марте пообещал прекратить закупки на экспорт у России с июля 2023 года. Своего слова гигант сдержал.
Желание приобрести терминалы у американцев изъявил российский холдинг Delo Group.
Продажа зависит от одобрения российского правительства и не влияет на какую-либо другую деятельность Cargill в стране,
– заявили в Cargill.
Все документы находятся на рассмотрении в российской правительственной комиссии, которая мониторит иностранные инвестиции. Американцы рассчитывают, что проверка не затянется и продлится не больше месяца.