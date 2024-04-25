Після крадіжки бізнесу в Росії: Carlsberg інвестує в Україну 2 мільярди

Попри повномасштабну війну український бізнес продовжує активно розвиватися. Це надихає інвесторів вкладати в наш ринок чимало грошей навіть попри те, що існують певні ризики.

Carlsberg інвестує в Україну

CEO Carlsberg Group Якоб Аарупа-Андерсен провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі він повідомив гарну новину – компанія буде активно інвестувати в наш ринок.

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Зокрема, відомий на весь світ виробник пива у 2023 – 2024 роках вкладе в український бізнес 2 мільярди гривень. Зараз компанія володіє в Україні трьома пивоварнями та є одним із найбільших платників податків – сума зборів кожного року перевалює за 3 мільярди гривень.

Ваша активність на українському ринку вражає. Своїми інвестиціями ви подаєте приклад іншим партнерам та інвесторам,

– наголосив Зеленський.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

CEO Carlsberg Group також подякував українцям за стійкість в умовах повномасштабної війни. Він наголосив, що новий договір про співпрацю між Данією та Україною відкриє перед сторонами нові можливості.

Зокрема, Данія виділить Україні 380 мільйонів доларів на підтримку критичної інфраструктури. Також інвестори мають можливість розвивати торгівлю, енергетику, суднобудування та портову інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше Путін спеціальним указом конфіскував потужності Carlsberg на території Росії.