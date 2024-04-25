Carlsberg инвестирует в Украину

CEO Carlsberg Group Якоб Аарупа-Андерсен провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи он сообщил хорошую новость – компания будет активно инвестировать в наш рынок.

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В частности, известный на весь мир производитель пива в 2023 – 2024 годах вложит в украинский бизнес 2 миллиарда гривен. Сейчас компания владеет в Украине тремя пивоварнями и является одним из крупнейших налогоплательщиков – сумма сборов ежегодно переваливает за 3 миллиарда гривен.

Ваша активность на украинском рынке поражает. Своими инвестициями вы подаете пример другим партнерам и инвесторам,

– подчеркнул Зеленский.

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CEO Carlsberg Group также поблагодарил украинцев за стойкость в условиях полномасштабной войны. Он отметил, что новый договор о сотрудничестве между Данией и Украиной откроет перед сторонами новые возможности.

В частности, Дания выделит Украине 380 миллионов долларов на поддержку критической инфраструктуры. Также инвесторы имеют возможность развивать торговлю, энергетику, судостроение и портовую инфраструктуру.

Напомним, ранее Путин специальным указом конфисковал мощности Carlsberg на территории России.