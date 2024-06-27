Вірить в Україну: Carlsberg відкрив крафтову броварню – які відгуки отримало пиво

Компанія Carlsberg активно розвиває український бізнес. Вона навіть набралася сміливості протестувати новий напрямок на нашому ринку.

Нові потужності

Минулого травня Carlsberg Ukraine відкрила крафтову броварню. Виробництво працює у Львові, а компанія ще тільки вивчає роботу цього напрямку бізнесу.

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Як розповів генеральний директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін, бренд готовий до експериментів та активно вивчає нові напрямки.

Ми робимо крафтове пиво, але з експертизою великої пивоварні, яка має досвід. Там працює наш пивовар, який розробляє рецепти для мініброварні. Сьогодні ми бачимо, що вона себе окупає і має дуже гарні відгуки від наших клієнтів,

– розповів він.

Яке крафтове пиво варить Carlsberg

Наразі новий бренд робить 4 сорти пива: WEIZEN (пшеничне пиво), GOLDEN ALE (золотий ель), MILK STOUT (молочний стаут), IPA (індійський пейл-ель). Загальний обсяг виробництва складає 1000 дал на місяць.

1 дал = 10 літрів

У пляшках пиво в продаж не поступає, його можна спробувати або в броварні, або у крафтових барах у Львові. Як наголосив Хайдакін, поки що йдеться про вивчення ринку та популярності продукту, але якщо проєкт буде цікавим з фінансової точки зору, то згодом можна буде говорити про запуск мережі закладів.