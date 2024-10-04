Чехія та Україна виготовлятимуть артилерійські боєприпаси у наступному році

Czechoslovak Group буде співпрацювати з українським виробником зброї "Українська бронетехніка". Спільно компанії виготовлятимуть артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів в Україні.

Що відомо про угоду

Ця угода є частиною ширшого пакету контрактів, підписаних обома компаніями 2 жовтня 2024 року під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, повідомляє CSG.

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Згідно з угодою, CSG надасть українському виробнику необхідні технології та підтримку для запуску виробництва артилерійських снарядів безпосередньо в Україні.

Комерційний директор CSG Defence Річард Кубена вважає угоду про співпрацю щодо виробництва великокаліберних боєприпасів в Україні важливою.

Підписання угоди про локалізацію виробництва танкових і артилерійських боєприпасів CSG в Україні було продиктовано головним чином тим, що ми усвідомлюємо важливість для України виробляти військове обладнання на власній території,

– каже директор.

Скільки боєприпасів хочуть виготовити

Згідно з планами, у 2025 році в рамках співпраці між CSG та "Українською бронетехнікою" буде вироблено 100 тисяч одиниць боєприпасів, а у 2026 році річний обсяг виробництва перевищить 300 тисяч одиниць.

Зауважте! Виробництво боєприпасів здійснюватиметься як у Чехії, так і в Україні з метою збільшення та прискорення поставок для української армії та зниження вартості артилерійських снарядів.