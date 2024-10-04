Чехія та Україна виготовлятимуть артилерійські боєприпаси у наступному році
Джерело:CSG
Czechoslovak Group буде співпрацювати з українським виробником зброї "Українська бронетехніка". Спільно компанії виготовлятимуть артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів в Україні.
Що відомо про угоду
Ця угода є частиною ширшого пакету контрактів, підписаних обома компаніями 2 жовтня 2024 року під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, повідомляє CSG.
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Згідно з угодою, CSG надасть українському виробнику необхідні технології та підтримку для запуску виробництва артилерійських снарядів безпосередньо в Україні.
Комерційний директор CSG Defence Річард Кубена вважає угоду про співпрацю щодо виробництва великокаліберних боєприпасів в Україні важливою.
Підписання угоди про локалізацію виробництва танкових і артилерійських боєприпасів CSG в Україні було продиктовано головним чином тим, що ми усвідомлюємо важливість для України виробляти військове обладнання на власній території,
– каже директор.
Скільки боєприпасів хочуть виготовити
Згідно з планами, у 2025 році в рамках співпраці між CSG та "Українською бронетехнікою" буде вироблено 100 тисяч одиниць боєприпасів, а у 2026 році річний обсяг виробництва перевищить 300 тисяч одиниць.
Зауважте! Виробництво боєприпасів здійснюватиметься як у Чехії, так і в Україні з метою збільшення та прискорення поставок для української армії та зниження вартості артилерійських снарядів.
Що відомо про CSG
CSG є однією з компаній, що підтримувала Україну задовго до російської військової агресії. Ще у 2018 році компанії-члени CSG поставили в Україну десятки самохідних гаубиць та бойових машин піхоти. Після того як Росія розпочала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, компанії-члени Czechoslovak Group здійснили більш масштабні поставки військової техніки, включаючи танки, бойові машини піхоти, самохідні гаубиці та системи протиповітряної оборони.