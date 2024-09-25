Компенсація російських збитків

Як розповіла Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу Президента, наразі міжнародних інституцій, що змогли б компенсувати збитки завдані Росією – не існує, передає 24 Канал. Вона долала, що інституцій, які б притягнути до відповідальності Володимира Путіна та Сергія Шойгу – теж немає. Втім Україна намагається їх створити.

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За словами Мудрої, демократичний світ не готовий давати Україні все для перемоги. А все, що дають, що – це лише для виживання. Відтак лише на виживанні України вони не зможуть забезпечити безпеку своїм країнам.

Iрина Мудра Заступниця керівника Офісу Президента Україна звертається до партнерів: передайте кошти Росії, які зберігаються на рахунках, і ви отримаєте вигоду. Юридично ви мали б передати ці прибутки. Однак на кінець вересня маємо 0, тобто не отримали нічого.

Підтримка України

Як повідомила Мудра, Європейські фонди залишаються доступними для підтримки України, однак наразі немає чіткого таймлайну надання коштів. Хоча лідери G7 обіцяли, що Україна отримає частину з 50 мільярдів доларів до кінця року. Втім, поки не зрозуміло на яких умовах.

Україна виставила свої – гроші мають бути доступні як для відбудови, так і для придбання зброї, не має бути замінником конфіскації і має бути додатковою допомогою, яка дасть можливість вижити на 2025 рік, третя умова – грант, а не кредит, на безоплатній основі,

– розповіла Мудра.

Водночас Україна закликає міжнародних партнерів надати чіткий план дій щодо фінансової підтримки. За її словами, компенсаційний механізм і буде тим інструментом, який змусить Росію виплатити компенсацію.