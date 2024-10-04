Что известно о сделке

Это соглашение является частью более широкого пакета контрактов, подписанных обеими компаниями 2 октября 2024 года во время Международного форума оборонных индустрий, сообщает CSG.

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Согласно договору, CSG предоставит украинскому производителю необходимые технологии и поддержку для запуска производства артиллерийских снарядов непосредственно в Украине.

Коммерческий директор CSG Defence Ричард Кубена считает соглашение о сотрудничестве по производству крупнокалиберных боеприпасов в Украине важным.

Подписание соглашения о локализации производства танковых и артиллерийских боеприпасов CSG в Украине было продиктовано главным образом тем, что мы осознаем важность для Украины производить военное оборудование на собственной территории,

– говорит директор.

Сколько боеприпасов хотят изготовить

Согласно планам, в 2025 году в рамках сотрудничества между CSG и "Украинской бронетехникой" будет произведено 100 тысяч единиц боеприпасов, а в 2026 году годовой объем производства превысит 300 тысяч единиц.

Обратите внимание! Производство боеприпасов будет осуществляться как в Чехии, так и в Украине с целью увеличения и ускорения поставок для украинской армии и снижения стоимости артиллерийских снарядов.