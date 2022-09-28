Через слабкий попит: Apple відмовилась від планів збільшити виробництво iPhone 14

Apple відмовилась від наміру збільшити виробництво своїх нових iPhone цього року. Попит на смартфони компанії виявився слабшим, ніж того очікував американський техногігант.

Раніше Apple наполягала на збільшенні виробництва iPhone 14 у другому півріччі 2022 року на 6 мільйонів одиниць. Натомість компанія намагатиметься втримати виробництво на рівні 90 мільйонів смартфонів, що приблизно відповідає рівню минулого року.

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Прогнози Apple щодо продажів iPhone 14 не справдились

Apple оновила власні прогнози продажів за кілька тижнів до презентації нових смартфонів, і деякі з постачальників компанії почали готуватись до збільшення кількості замовлень на 7%.

Проте днями техногігант сповістив постачальників, що прискорювати темпи та збільшувати виробництво лінійки iPhone 14 не варто. Попит на нові моделі виявився обмеженим.

Зокрема, продажі смартфонів на найбільшому ринку збуту Apple, у Китаї, зазнають значного зниження через економічний спад безпосередньо у КНР.

Крім того, за словами анонімних джерел видання Bloomberg, ознайомлених із ситуацією, попит на дорожчі моделі iPhone 14 (Pro, Max та Pro Max) виявився навіть вищим, ніж на звичайні iPhone 14. Тому постачальники Apple начебто перебудовують виробничі потужності з дешевшої версії iPhone 14 на моделі преміумкласу.