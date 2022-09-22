За даними джерел The Wall Street Journal, компанія вже почала непомітно скорочувати кількість робочих місць, реорганізовуючи відділи та обмежуючи співробітників у поданні заявок на інші посади. Раніше Бізнес 24 писав, що Марк Цукерберг втратив близько 2/3 своїх статків через негаразди всередині Meta Platforms.

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Meta реорганізовує власний бізнес

Нинішні та колишні менеджери компанії зазначили, що теперішні скорочення персоналу стануть прелюдією до ще масштабніших звільнень співробітників. На такий крок компанія наважилась після того, як керівники Meta кілька тижнів публічно обговорювали необхідність припинення найму та "безжального визначення пріоритетів" бізнесу, при цьому, уникаючи слова "звільнення".

Представниця компанії Трейсі Клейтон зауважила на липневій заяві Марка Цукерберга про те, що Meta необхідно буде перерозподілити ресурси відповідно до корпоративних пріоритетів у міру зростання тиску на бізнес. Водночас компанія скорочує власні прогнози щодо операційних витрат ще з третього кварталу минулого року, проте раніше про скорочення чисельності персоналу не мовилось.

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Раніше Meta застосовувала практику, за якою співробітники, чиї посади скоротили, підлягали звільненню лише тоді, коли вони не могли знайти нову роботу всередині компанії протягом місяця. Працівники називали це "чистилищем людських ресурсів".

Зазвичай фактичному звільненню підлягали лише ті співробітники, які вважались неефективними та небажаними. Тепер, за словами звичайних працівників та менеджерів, людей із відмінною репутацією та хорошими відгуками про продуктивність звільняють регулярно.

Додамо, що станом на кінець другого кварталу 2022 року у Meta були офіційно працевлаштовані 83 553 людей, що на 32% більше, ніж рік тому. Ймовірно, стратегія активного найму виявилась для компанії неефективною та фінансово дуже затратною.