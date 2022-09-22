По данным источников The Wall Street Journal, компания уже начала незаметно сокращать количество рабочих мест, реорганизуя отделы и ограничивая сотрудников в подаче заявок на другие должности. Ранее Бизнес 24 писал, что Марк Цукерберг потерял около 2/3 своего состояния из-за проблем внутри Meta Platforms.

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Meta реорганизует собственный бизнес

Нынешние и бывшие менеджеры компании отметили, что первые сокращения персонала станут прелюдией к еще более масштабным увольнениям сотрудников. На такой шаг компания решилась после того, как руководители Meta несколько недель публично обсуждали необходимость прекращения найма и "безжалостного определения приоритетов" бизнеса, при этом избегая слова "увольнение".

Представительница компании Трейси Клейтон обратила внимание на июльское заявление Марка Цукерберга о том, что Meta необходимо будет перераспределить ресурсы в соответствии с корпоративными приоритетами по мере роста давления на бизнес. В то же время, компания сокращает собственные прогнозы касательно операционных расходов еще с третьего квартала прошлого года, однако ранее о сокращении численности персонала не говорилось.

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Ранее Meta применяла практику, согласно которой сотрудники, чьи должности сократили, подлежали увольнению только тогда, когда они не могли найти новую работу внутри компании в течение месяца. Работники называли это "чистилищем человеческих ресурсов".

Обычно фактическому увольнению подлежали только сотрудники, которые считались неэффективными и нежелательными. Теперь, по словам обычных работников и менеджеров, людей с отличной репутацией и хорошими отзывами о производительности увольняют регулярно.

Добавим, что по состоянию на конец второго квартала 2022 года в Meta было официально трудоустроено 83 553 человека, что на 32% больше, чем год назад. Вероятно, стратегия активного найма оказалась для компании неэффективной и финансово очень затратной.