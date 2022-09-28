Ранее Apple настаивала на увеличении производства iPhone 14 во втором полугодии 2022 года на 6 миллионов единиц. В то же время компания будет пытаться удержать производство на уровне 90 миллионов смартфонов, что примерно соответствует уровню прошлого года.

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Прогнозы Apple по продажам iPhone 14 не оправдались

Apple обновила собственные прогнозы продаж за несколько недель до презентации новых смартфонов, и некоторые из поставщиков компании начали готовиться к увеличению количества заказов на 7%.

Однако на днях техногигант сообщил поставщикам, что ускорять темпы и увеличивать производство линейки iPhone 14 не стоит. Спрос на новые модели оказался ограниченным.

В частности, продажи смартфонов на крупнейшем рынке сбыта Apple, в Китае, испытывают значительное снижение из-за экономического спада непосредственно в КНР.

Кроме того, по словам анонимных источников издания Bloomberg, ознакомленных с ситуацией, спрос на более дорогие модели iPhone 14 (Pro, Max и Pro Max) оказался даже выше, чем на обычные iPhone 14. Поэтому поставщики Apple якобы перестраивают производственные мощности из более дешевой версии iPhone 14 на модели премиум-класса.