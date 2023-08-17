Ще один спиртзавод виставили на продаж: яка його стартова ціна на аукціоні

"Червонослобідський спиртзавод", що на Київщині, продадуть з молотка. Торги відбудуться наприкінці серпня.

Приватизація спиртових заводів продовжується. Незабаром у приватні руки перейде ще одне державне підприємство.

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Приватизаційний аукціон "Червонослобідського спиртзаводу" у Київській області повинен відбутися 29 серпня. Стартова ціна об'єкта – 9,7 мільйона гривень.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

До власності входять об'єкти нерухомості площею 1698 квадратних метрів, обладнання та транспортні засоби. Площа землі, на якій розташований об'єкт, складає 1,55 гектара.

"Червонослобідський спиртзавод" розташований за 50 кілометрів від Києва, поблизу траси Київ – Чоп. Об'єкт збудували у 1881 році та модернізували у 2019-му. Підприємство може виготовляти 31 тисячу літрів ратифікованого спирту на добу.

У Фонді державного майна наголосили, що новий власник повинен заплатити не лише фінальну пропозицію. На його гаманець також ляже борг розміром у 9,7 мільйона гривень перед працівниками та бюджетом.