Приватизация спиртовых заводов продолжается. В скором времени в частные руки перейдет еще одно государственное предприятие.
Интересно Бюро экономической безопасности получило нового руководителя: кто возглавил важное ведомство
Приватизационный аукцион "Краснослободского спиртзавода" в Киевской области должен пройти 29 августа. Стартовая цена объекта – 9,7 миллиона гривен.
В собственность входят объекты недвижимости площадью 1698 квадратных метров, оборудование и транспортные средства. Площадь земли, на которой расположен объект, составляет 1,55 гектара.
В Фонде государственного имущества отметили, что новый собственник должен заплатить не только финальное предложение. На его кошелек также ляжет долг в размере 9,7 миллиона гривен перед работниками и бюджетом.