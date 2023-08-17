Приватизация спиртовых заводов продолжается. В скором времени в частные руки перейдет еще одно государственное предприятие.

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Приватизационный аукцион "Краснослободского спиртзавода" в Киевской области должен пройти 29 августа. Стартовая цена объекта – 9,7 миллиона гривен.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные помощники движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций, расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

В собственность входят объекты недвижимости площадью 1698 квадратных метров, оборудование и транспортные средства. Площадь земли, на которой расположен объект, составляет 1,55 гектара.

"Краснослободский спиртзавод" расположен в 50 километрах от Киева, вблизи трассы Киев – Чоп. Объект построили в 1881 году и модернизировали в 2019 году. Предприятие может производить 31 тысячу литров ратифицированного спирта в сутки.

В Фонде государственного имущества отметили, что новый собственник должен заплатить не только финальное предложение. На его кошелек также ляжет долг в размере 9,7 миллиона гривен перед работниками и бюджетом.