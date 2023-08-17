Приватизація спиртових заводів продовжується. Незабаром у приватні руки перейде ще одне державне підприємство.
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Приватизаційний аукціон "Червонослобідського спиртзаводу" у Київській області повинен відбутися 29 серпня. Стартова ціна об'єкта – 9,7 мільйона гривень.
До власності входять об'єкти нерухомості площею 1698 квадратних метрів, обладнання та транспортні засоби. Площа землі, на якій розташований об'єкт, складає 1,55 гектара.
У Фонді державного майна наголосили, що новий власник повинен заплатити не лише фінальну пропозицію. На його гаманець також ляже борг розміром у 9,7 мільйона гривень перед працівниками та бюджетом.