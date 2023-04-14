Чистий прибуток Укрнафти сягнув понад 4 мільярди за перший квартал
14 квітня 2023, 17:41Читать новость на русском
Джерело:Укрнафта
Укрнафта завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 мільярда гривень. Про що повідомили у компанії.
Чистий прибуток Укрнафти
В Укрнафті розповіли, що компанія спромоглась отримати близько 4,3 мільярда гривень прибутку завдяки комплексній роботі зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем
Зверніть увагу Росія виплатить Нафтогазу 5 мільярдів доларів компенсації за збитки в Криму
Також там додали, що цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією у мирному 2020 році та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 мільярда гривень.Зверніть увагу! За рік компанія хоче отримати 12 мільярдів гривень чистого прибутку.
Колишніх менеджерів підозрюють в ухилянні від сплати податків
- Колишніх менеджерів "Укрнафти" та "Укртатнафти" викрили у привласненні 40 мільярдів гривень.
- Про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах повідомили колишньому керівнику та головному бухгалтеру компанії.
- Зараз ексдиректор "Укртатнафти" перебуває під вартою.
- Наразі правоохоронці продовжують розслідування у межах кримінальних проваджень та встановлюють всі обставини.