Чистий прибуток Укрнафти сягнув понад 4 мільярди за перший квартал

Укрнафта завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 мільярда гривень. Про що повідомили у компанії.

Чистий прибуток Укрнафти

В Укрнафті розповіли, що компанія спромоглась отримати близько 4,3 мільярда гривень прибутку завдяки комплексній роботі зі збільшення видобутку, впровадження відкритої ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрат і ліквідації непрозорих схем

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Також там додали, що цей показник дорівнює чистому прибутку, отриманому компанією у мирному 2020 році та майже вдвічі перевищує результат за весь 2021 рік – 2,4 мільярда гривень.

Колишніх менеджерів підозрюють в ухилянні від сплати податків

Колишніх менеджерів "Укрнафти" та "Укртатнафти" викрили у привласненні 40 мільярдів гривень.

Про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах повідомили колишньому керівнику та головному бухгалтеру компанії.

Зараз ексдиректор "Укртатнафти" перебуває під вартою.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування у межах кримінальних проваджень та встановлюють всі обставини.

За рік компанія хоче отримати 12 мільярдів гривень чистого прибутку.