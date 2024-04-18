У чоловіка Людмили Путіної конфіскували шикарну віллу у Франції: хто став ініціатором

Партнери України продовжують тиск на посіпак Кремля. Цього разу постраждав нинішній чоловік колишньої дружини Путіна Людмили.

Конфіскація вілли росіянина

Французькі правоохоронці конфіскували розкішну віллу росіянина Артура Очеретного. Це нинішній чоловік ексдружини Путіна Людмили.

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Розкішний будинок розташований на березі Атлантичного океану. Цікаво, що конфіскація відбулася ще 6 грудня, однак відомо про неї стало лише зараз.

Вілла "Рівера" (або ж "Сюзанна") збудована біля міста Біарріц. Вона має площу у 450 квадратних метрів та прилеглу територію на 5 тисяч квадратних метрів. У 2013 році її купили за 5,4 мільйона євро.

Людмила Путіна та Артур Очеретний публічно не повідомляли про свій шлюб. Чоловік називає себе підприємцем, однак жодна з його фірм успішною не стала, єдине джерело його доходів – подачки Кремля.

Про те, що нерухомість належить росіянину Очеретному, стало відомо завдяки роботі журналістів Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Конфіскація відбулася завдяки скарзі французького відділення Transparency International, коли правозахисники вимагали відкрити походження коштів на придбання будинку.

Впродовж тривалого часу будинок був покинутим, там ніхто не жив. Після початку повномасштабного вторгення на ньому з'явилися графіті з прапором України та написом F*ck Putin.