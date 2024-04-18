Конфискация виллы россиянина
Французские правоохранители конфисковали роскошную виллу россиянина Артура Очеретного. Это нынешний муж экс-супруги Путина Людмилы.
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Роскошный дом расположен на берегу Атлантического океана. Интересно, что конфискация состоялась еще 6 декабря, однако известно о ней стало известно только сейчас.
Вилла "Ривера" (или "Сюзанна") построена возле города Биарриц. Она имеет площадь в 450 квадратных метров и прилегающую территорию на 5 тысяч квадратных метров. В 2013 году ее купили за 5,4 миллиона евро.
О том, что недвижимость принадлежит россиянину Очеретному, стало известно благодаря работе журналистов Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Конфискация состоялась благодаря жалобе французского отделения Transparency International, когда правозащитники требовали открыть происхождение средств на приобретение дома.
В течение длительного времени дом был заброшенным, там никто не жил. После начала полномасштабного вторжения на нем появились граффити с флагом Украины и надписью F*ck Putin.