Конфискация виллы россиянина

Французские правоохранители конфисковали роскошную виллу россиянина Артура Очеретного. Это нынешний муж экс-супруги Путина Людмилы.

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Роскошный дом расположен на берегу Атлантического океана. Интересно, что конфискация состоялась еще 6 декабря, однако известно о ней стало известно только сейчас.

Вилла "Ривера" (или "Сюзанна") построена возле города Биарриц. Она имеет площадь в 450 квадратных метров и прилегающую территорию на 5 тысяч квадратных метров. В 2013 году ее купили за 5,4 миллиона евро.

Интересно! Людмила Путина и Артур Очеретный публично не сообщали о своем браке. Мужчина называет себя предпринимателем, однако ни одна из его фирм успешной не стала, единственный источник его доходов – подачки Кремля.

О том, что недвижимость принадлежит россиянину Очеретному, стало известно благодаря работе журналистов Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Конфискация состоялась благодаря жалобе французского отделения Transparency International, когда правозащитники требовали открыть происхождение средств на приобретение дома.

В течение длительного времени дом был заброшенным, там никто не жил. После начала полномасштабного вторжения на нем появились граффити с флагом Украины и надписью F*ck Putin.