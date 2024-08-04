Intel втратив чверть своєї вартості лише за день: яке рішення спровокувало такий ефект

Компанія Intel вирішила оприлюднити свій план на найближче майбутнє. Він настільки радикальний, що спровокував значне падіння вартості акцій.

Різке падіння

Минулої п'ятниці Intel опублікував радикальний план щодо скорочення штату та відмову виплат дивідендів. Через це вартість гіганта обвалилася на понад 25%.

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Що стосується звільнень, то компанія планує скоротити 15 тисяч працівників (15% від загального штату). Причому більшість фахівців повинні скоротити вже до кінця цього року.

Навіщо Intel вдається до таких кроків

Фінансова ситуація всередині компанії далеко не найкраща, про що свідчить відмова від виплат дивідендів. Також аналітики припускають, що інвестиції у нові розробки будуть на 20% меншими, ніж прогнозували раніше.

Волл-стріт сумнівається, що компанії вдасться подолати усі виклики, хоча гендир Пет Гелсінгер отримує схвальні відгуки за усунення недоліків у виробничому процесі. Тепер Intel доведеться відвойовувати частку ринку в AMD, адже через штучний інтелект попит на чіпи зростає, і отримання прибутку залежить від того, хто буде першим у цій гонці.