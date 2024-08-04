Резкое падение

В прошлую пятницу Intel опубликовал радикальный план по сокращению штата и отказ от выплат дивидендов. Из-за этого стоимость гиганта обвалилась более чем на 25%.

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Что касается увольнений, то компания планирует сократить 15 тысяч работников (15% от общего штата). Причем большинство специалистов должны сократить уже до конца этого года.

Зачем Intel прибегает к таким шагам

Финансовая ситуация внутри компании далеко не лучшая, о чем свидетельствует отказ от выплат дивидендов. Также аналитики предполагают, что инвестиции в новые разработки будут на 20% меньше, чем прогнозировали ранее.

Уолл-стрит сомневается, что компании удастся преодолеть все вызовы, хотя гендир Пэт Гелсингер получает положительные отзывы за устранение недостатков в производственном процессе. Теперь Intel придется отвоевывать долю рынка у AMD, ведь из-за искусственного интеллекта спрос на чипы растет, и получение прибыли зависит от того, кто будет первым в этой гонке.