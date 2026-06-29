Секрет розкрито: звідки взялася назва супермаркету "АТБ" і що вона означає

Мережа супермаркетів "АТБ" давно стала звичною для мільйонів українців, проте мало хто знає, що її назва – абревіатура. Стало відомо, що саме означає назва "АТБ" і як вона з'явилася.

Чому "АТБ" так називається

Початок роздрібної мережі "АТБ" було покладено в 1993 році, це були 6 гастрономів міста Дніпра, повідомили в мережі.

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Свою назву, "АТБ-маркет", підприємство отримало від абревіатури "АгроТехБізнес" у 1998 році, і з тих часів усі магазини АТБ працюють під єдиним брендом та у моноформаті:

Спочатку підприємство працювало зовсім не у сфері роздрібної торгівлі. Його діяльність була пов'язана з постачанням сільськогосподарської техніки та роботою з аграрним сектором.

Лише згодом компанія змінила напрям розвитку й почала активно виходити на продуктовий ринок.

Чому бренд став популярним

Популярність назви пояснюється кількома факторами:

Її легко вимовляти та запам'ятовувати; Вона добре підходить для масштабування великої мережі; Бренд швидко став впізнаваним без додаткових пояснень; Три літери перетворилися на окремий символ українського ритейлу.

З роками більшість покупців перестали сприймати "АТБ" як скорочення – сьогодні це насамперед назва однієї з найбільших торговельних мереж країни.

До слова, за понад 30 років підприємство виросло в найбільшу роздрібну мережу національного масштабу. На початок 2026-го мережа налічує 1 320 магазинів у 352 населених пунктах 22 областей України.

Нагадаємо, що у мережі з’явилася інформація, що в різних регіонах України покупці почали повідомляти про нестачу товарів у супермаркетах "АТБ".

Проблеми з асортиментом, ймовірно, уже зафіксували у кількох містах країни. Зокрема, повідомлення про нестачу товарів надходять із Дніпра, Харкова, Миколаєва, Полтави та Кам’янського.

У коментарі 24 Каналу в компанії розповіли, що наразі ситуація з поставками продуктів до магазинів мережі цілком контрольована, хоча й у певних прифронтових регіонах доволі непроста. Основною причиною окремих перебоїв стали ворожі обстріли інфраструктурних об'єктів – нещодавно знищили один з найбільших логістичних центрів у Дніпрі.

Зараз йдеться про тимчасове зменшення наявних обсягів певних категорій товарів, які не є критично необхідними. Наприклад, чипсів, горішків, деяких різновидів соків та напоїв.