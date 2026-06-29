Що зміниться в магазинах Prostor

У компанії запевняють, що не планують скорочувати мережу, а натомість зосередяться на новій ціновій політиці, оновленні формату магазинів та подальшому розвитку, пише "Економічна правда".

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Комерційна директорка Prostor Ольга Бучковська каже, що мережа завершила оптимізацію й надалі налічуватиме не менше 380 магазинів.

Далі відпрацьовуватимемо операційну ефективність, у тому числі за рахунок зростання продажів. Коли вийдемо на цільовий показник – розглядатимемо плани повернення до масштабування мережі. Ми вже шукаємо окремі локації, де можемо або змінити місцезнаходження, або розглядати більш трафікові місця для майбутнього розширення,

– сказала Бучковська.

За словами комерційної директорки, Prostor хоче позбутися репутації магазину з високими цінами та зробити акцент на доступнішому асортименті.

Prostor відходить від сприйняття дорогого магазину і йде до магазину низьких цін. Будемо додавати нові категорії, які не стосуються drogerie, але мають більш емоційне забарвлення,

– пояснила вона.

Бучковська не виключила і "невеликий ребрендинг" мережі.

Отже, Prostor вирішив не просто пережити складний період, а повністю переглянути свою стратегію розвитку. Після оптимізації компанія робить ставку на нижчі ціни, ширший асортимент і оновлений формат магазинів.

До слова, нещодавня новина про можливе закриття мережі магазинів для краси й здоров'я спричинили фурор: орендодавці магазинів Prostor почали отримувати листи, у яких йшлося про завершення роботи торгових точок.

Перші закриття мали розпочатися вже з 1 липня, а сам процес, за попередньою інформацією, мав тривати приблизно рік.

Проте це не означало згортання діяльності мережі. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли у мережі Prostor. "Червоні цінники" і знижки, які бачать клієнти з травня, – це нова політика цін, яка й надалі буде активно втілюватися.

Також відомо, що після завершення етапу оптимізації компанія планує представити оновлену бренд-стратегію та нове позиціювання мережі.