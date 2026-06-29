Что изменится в магазинах Prostor

В компании уверяют, что не планируют сокращать сеть, а вместо этого сосредоточатся на новой ценовой политике, обновлении формата магазинов и дальнейшем развитии, пишет "Экономическая правда".

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Коммерческий директор Prostor Ольга Бучковская говорит, что сеть завершила оптимизацию и в дальнейшем будет насчитывать не менее 380 магазинов.

Далее будем работать над операционной эффективностью, в том числе за счет роста продаж. Когда выйдем на целевой показатель — будем рассматривать планы по возобновлению расширения сети. Мы уже ищем отдельные локации, где можем либо сменить местоположение, либо рассмотреть более посещаемые места для будущего расширения,

– сказала Бучковская.

По словам коммерческого директора, Prostor хочет избавиться от репутации магазина с высокими ценами и сделать акцент на более доступном ассортименте.

Prostor отходит от имиджа дорогого магазина и становится магазином с низкими ценами. Будем добавлять новые категории, не относящиеся к drogerie, но имеющие более эмоциональную окраску,

– пояснила она.

Бучковская не исключила и "небольшой ребрендинг" сети.

Итак, Prostor решил не просто пережить сложный период, а полностью пересмотреть свою стратегию развития. После оптимизации компания делает ставку на более низкие цены, более широкий ассортимент и обновленный формат магазинов.

К слову, недавняя новость о возможном закрытии сети магазинов красоты и здоровья вызвала фурор: арендодатели магазинов Prostor начали получать письма, в которых говорилось о прекращении работы торговых точек.

Первые закрытия должны были начаться уже с 1 июля, а сам процесс, по предварительной информации, должен был длиться примерно год.

Однако это не означало сворачивания деятельности сети. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали в сети Prostor. "Красные ценники" и скидки, которые видят клиенты с мая, — это новая ценовая политика, которая и в дальнейшем будет активно реализовываться.

Также известно, что после завершения этапа оптимизации компания планирует представить обновленную бренд-стратегию и новое позиционирование сети.