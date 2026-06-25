Закроются ли магазины Prostor

Ритейлер начал отзывать письма о закрытии магазинов с 1 июля и, по предварительной информации, планирует продолжить работу. Об этом сообщает Украинский совет торговых центров со ссылкой на анонимный источник.

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По словам собеседника, знакомого с ситуацией, сеть заявила, что продолжит работу, соответствующие официальные письма партнеры начнут получать в ближайшее время.

Таким образом, ситуация вокруг Prostor приняла неожиданный поворот — вместо подготовки к масштабному закрытию компания фактически начала отказываться от предыдущих заявлений.

Откуда взялись слухи о закрытии "Простора"

Разговоры о возможном прекращении работы сети появились 20 июня. Тогда арендодатели магазинов Prostor начали получать письма, в которых говорилось о закрытии торговых точек.

Первые закрытия должны были начаться уже с 1 июля, а сам процесс, по предварительной информации, должен был длиться примерно год.

Вечером 20 июня представители PROSTOR разъяснили ситуацию и опровергли слухи о якобы закрытии сети магазинов. Там отметили, что магазины по-прежнему обслуживают покупателей, команда выполняет операционные процессы, а компания обеспечивает выполнение своих обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

Как и любой крупный украинский бизнес в условиях военного положения и сложной рыночной ситуации, компания анализирует различные сценарии дальнейшей работы сети, включая оптимизацию операционной модели, формата присутствия и коммерческой стратегии,

– написали на странице PROSTOR.

Там пообещали сообщать об официальных решениях относительно работы компании и призвали не распространять непроверенную информацию.