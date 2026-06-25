Чи закриються магазини Prostor
Ритейлер почав відкликати листи про закриття магазинів із 1 липня та, за попередньою інформацією, планує продовжити роботу. Про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів із посиланням на анонімне джерело.
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За словами співрозмовника, знайомого з ситуацією, мережа заявила, що продовжить роботу, відповідні офіційні листи партнери почнуть отримувати найближчим часом.
Таким чином ситуація навколо Prostor отримала несподіваний поворот – замість підготовки до масштабного закриття компанія фактично почала відмовлятися від попередніх повідомлень.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Де взялися чутки про закриття Prostor
Розмови про можливе припинення роботи мережі з’явилися 20 червня. Тоді орендодавці магазинів Prostor почали отримувати листи, у яких йшлося про завершення роботи торгових точок.
Перші закриття мали розпочатися вже з 1 липня, а сам процес, за попередньою інформацією, мав тривати приблизно рік.
Увечері 20 червня комунікаційники PROSTOR пояснили ситуацію й спростували чутки про нібито закриття мережі магазинів. Там зазначили, що магазини й надалі обслуговують покупців, команда виконує операційні процеси, а компанія забезпечує виконання своїх зобов'язань перед клієнтами, партнерами та співробітниками.
Як і будь-який великий український бізнес в умовах воєнного стану та складної ринкової ситуації, компанія аналізує різні сценарії подальшої роботи мережі, включаючи оптимізацію операційної моделі, формату присутності та комерційної стратегії,
– написали на сторінці PROSTOR.
Там пообіцяли повідомляти про офіційні рішення щодо роботи компанії й закликали не поширювати неперевірену інформацію.