Какой магазин закрывается с 1 июля

С 1 июля 2026 года компания начнет поэтапное закрытие торговых точек, о чем сообщили в All Retail.

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Согласно информации, ООО "НУМИС", развивающее сеть магазинов красоты и ухода PROSTOR, сообщило о решении прекратить операционную деятельность компании.

И уже совсем скоро — с 1 июля 2026 года — компания начнет поэтапное закрытие своих магазинов.

В обращении это решение назвали "трудным". Также украинцев извинились за невозможность сообщить об изменениях раньше.

Мы глубоко ценим тот путь, который прошли вместе с вами, и стремимся завершить все текущие процессы максимально корректно и прозрачно,

– говорится в заявлении.

В компании добавили, что выполнят все финансовые обязательства перед партнерами в полном объеме. А после завершения сотрудничества компания намерена оформить необходимые документы, в частности дополнительные соглашения о прекращении действия договоров и акты сверки.

В то же время причины принятия такого решения в обращении не указаны.

Что ещё известно о подобных компаниях

В частности, сеть магазинов EVA в 2024 году увеличила выручку на 28,6%. Также компания открыла 65 новых магазинов.

В декабре 2025 года в Днепре загорелся складской комплекс, на территории которого находится помещение сети PROSTOR. Пожар охватил всю территорию склада площадью 6 500 квадратных метров.