Какие бывают магазины АТБ

Речь идет о "зеленом" АТБ, о чем сообщает 24 Канал.

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Синие магазины являются "классикой" сети АТБ. И долгое время они были стандартом для этих магазинов. Синяя форма сотрудников, логотип и дизайн в целом — все это было визитной карточкой супермаркетов.

Фото Depositphotos. Логотип синего АТБ

Но десять лет назад, в 2016 году, состоялся ребрендинг. В Днепре открылся так называемый "черный" АТБ.

Наталья Шаповалова, генеральный директор "АТБ-Маркета", рассказывала изданию Forbes, что новый тип магазина стал очень успешным, и о нем говорили по всей стране.

Владельцы, сотрудники компании и даже обычные люди звонили нам и спрашивали, что это за новый магазин. Более того, выражали благодарность,

– поделилась Наталья Шаповалова.

Впоследствии компания начала получать много обращений от жителей разных регионов. В этих сообщениях украинцы просили открыть "чёрный АТБ" именно в их населённом пункте.

В чём же заключалась разница между "синим" и "чёрным" магазином? Дело в том, что "чёрные" стали более современными и комфортными. В частности, именно в этих супермаркетах появились кофейные автоматы и свежая выпечка.

Фото Depositphotos. Черный АТБ

Медиа ТСН отмечало, что "синих" АТБ становится всё меньше и меньше. Сейчас известная компания постепенно отказывается от старого формата и реконструирует такие магазины, переводя их в "чёрный" формат.

Однако не во всех обновленных магазинах могут появиться кофейные зоны или свежая выпечка. Причина — архитектурные особенности зданий.

Какие еще существуют АТБ, кроме "черного" и "синего"

Однако не все знают, что существует ещё и "зелёный" АТБ. А если говорить точнее, то АТБ Express.

Эти магазины открывали с 2018 года. Однако не по всей стране, а в Запорожье и Днепре. Именно это и стало причиной того, что многие украинцы никогда не слышали о таком типе известной сети.

Фото с официального сайта АТБ. "Зелёный" АТБ в Запорожье

Например, на сайте компании есть информация о концепции такого АТБ. Дело в том, что она разработана для городских спальных районов.

В частности, магазин на улице Ладожский, 26 в городе Запорожье назвали своего рода "экспериментальной площадкой, на которой тестируют новые для компании торговые решения и сервисы".

Отмечается, что в "АТБ-Express" установлено:

холодильное и морозильное оборудование последнего поколения;

новейшая система освещения;

утепление;

система отопления;

система рекуперации энергии.

В экспериментальном магазине были даже организованы отделы "Свежая выпечка", "Свежее мясо" и "Разливное пиво", а также расширен ассортимент в отделе "Овощи и фрукты".

Адреса других "зеленых" магазинов сеть не публиковала. Также не было сообщено о результатах экспериментального проекта компании по внедрению "АТБ-Express".

Что еще известно об АТБ

В компании АТБ сообщали, что поставки в магазины будут осуществляться без перебоев. Информация о нехватке товаров появилась на фоне российских обстрелов.

Во время российской атаки 3 июня россияне повредили один из крупнейших и самых современных распределительных центров АТБ в Украине. Он обеспечивал товарами магазины в Днепровской и Запорожской областях.