Какие бывают магазины АТБ
Речь идет о "зеленом" АТБ, о чем сообщает 24 Канал.
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Синие магазины являются "классикой" сети АТБ. И долгое время они были стандартом для этих магазинов. Синяя форма сотрудников, логотип и дизайн в целом — все это было визитной карточкой супермаркетов.
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Фото Depositphotos. Логотип синего АТБ
Но десять лет назад, в 2016 году, состоялся ребрендинг. В Днепре открылся так называемый "черный" АТБ.
Наталья Шаповалова, генеральный директор "АТБ-Маркета", рассказывала изданию Forbes, что новый тип магазина стал очень успешным, и о нем говорили по всей стране.
Владельцы, сотрудники компании и даже обычные люди звонили нам и спрашивали, что это за новый магазин. Более того, выражали благодарность,
– поделилась Наталья Шаповалова.
Впоследствии компания начала получать много обращений от жителей разных регионов. В этих сообщениях украинцы просили открыть "чёрный АТБ" именно в их населённом пункте.
В чём же заключалась разница между "синим" и "чёрным" магазином? Дело в том, что "чёрные" стали более современными и комфортными. В частности, именно в этих супермаркетах появились кофейные автоматы и свежая выпечка.
Фото Depositphotos. Черный АТБ
Медиа ТСН отмечало, что "синих" АТБ становится всё меньше и меньше. Сейчас известная компания постепенно отказывается от старого формата и реконструирует такие магазины, переводя их в "чёрный" формат.
Однако не во всех обновленных магазинах могут появиться кофейные зоны или свежая выпечка. Причина — архитектурные особенности зданий.
Какие еще существуют АТБ, кроме "черного" и "синего"
Однако не все знают, что существует ещё и "зелёный" АТБ. А если говорить точнее, то АТБ Express.
Эти магазины открывали с 2018 года. Однако не по всей стране, а в Запорожье и Днепре. Именно это и стало причиной того, что многие украинцы никогда не слышали о таком типе известной сети.
Фото с официального сайта АТБ. "Зелёный" АТБ в Запорожье
Например, на сайте компании есть информация о концепции такого АТБ. Дело в том, что она разработана для городских спальных районов.
В частности, магазин на улице Ладожский, 26 в городе Запорожье назвали своего рода "экспериментальной площадкой, на которой тестируют новые для компании торговые решения и сервисы".
Отмечается, что в "АТБ-Express" установлено:
- холодильное и морозильное оборудование последнего поколения;
- новейшая система освещения;
- утепление;
- система отопления;
- система рекуперации энергии.
В экспериментальном магазине были даже организованы отделы "Свежая выпечка", "Свежее мясо" и "Разливное пиво", а также расширен ассортимент в отделе "Овощи и фрукты".
Адреса других "зеленых" магазинов сеть не публиковала. Также не было сообщено о результатах экспериментального проекта компании по внедрению "АТБ-Express".
Что еще известно об АТБ
В компании АТБ сообщали, что поставки в магазины будут осуществляться без перебоев. Информация о нехватке товаров появилась на фоне российских обстрелов.
Во время российской атаки 3 июня россияне повредили один из крупнейших и самых современных распределительных центров АТБ в Украине. Он обеспечивал товарами магазины в Днепровской и Запорожской областях.