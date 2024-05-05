Фонд Баффета скоротив свою частку в Apple: що про це заявив сам мільярдер

Berkshire Hathaway Воррена Баффета впродовж тривалого часу скорочує свою частку в Apple. Мільярдер запевнив, що не варто шукати у цьому драматичного підтексту.

Чи збирається Баффет "виходити" з Apple

Станом на 31 березня вартість частки Berkshire в Apple впала до 135,4 мільярда доларів. Якщо порівнювати із кінцем 2023 року, то йдеться про падіння на 22% з 174,3 мільярда доларів.

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Цікаво, що при цьому ціна акцій самого Apple впала лише 11%. Аналітики припускають, що впродовж кварталу Berkshire продав близько 115 мільйонів акцій Apple, це десь 13% від пакета компанії Баффета.

У суботу, 4 травня. відбулися щорічні збори Berkshire. На них Баффет заявив, що Apple залишиться найбільшою інвестицією компанії. Хіба що "стануться драматичні події, які дійсно змінять розподіл капіталу".

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Продаж акцій Apple приніс Berkshire 11,2 мільярда доларів. Йдеться про суму після сплати податків.

Що стосується подальших планів Berkshire, то Баффет також заявив про бажання збільшити частку готівки. Причина – конфлікти та альтернативи на фондових ринках. Вже до кінця червня розмір готівки Berkshire може перевищити 200 мільярдів доларів.