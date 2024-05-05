Собирается ли Баффет "выходить" из Apple

По состоянию на 31 марта стоимость доли Berkshire в Apple упала до 135,4 миллиарда долларов. Если сравнивать с концом 2023 года, то речь идет о падении на 22% с 174,3 миллиарда долларов.

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Интересно, что при этом цена акций самого Apple упала лишь 11%. Аналитики предполагают, что в течение квартала Berkshire продал около 115 миллионов акций Apple, это где-то 13% от пакета компании Баффета.

В субботу, 4 мая. состоялось ежегодное собрание Berkshire. На нем Баффет заявил, что Apple останется самой большой инвестицией компании. Разве что "произойдут драматические события, которые действительно изменят распределение капитала".

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Продажа акций Apple принесла Berkshire 11,2 миллиарда долларов. Речь идет о сумме после уплаты налогов.

Что касается дальнейших планов Berkshire, то Баффет также заявил о желании увеличить долю наличных денег. Причина – конфликты и альтернативы на фондовых рынках. Уже к концу июня размер наличности Berkshire может превысить 200 миллиардов долларов.